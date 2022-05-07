رسميا.. أول رد من “الفيفا” بخصوص تحكيم مباراة الجزائر والكاميرون

2022-05-07 / 09:30
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هبة بريس - وكالات

تلقى الاتحاد الجزائري الجمعة أول رد رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بخصوص إعادة مواجهة الكاميرون والجزائر بإياب الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر.

ونشر الاتحاد وعبر موقعه الرسمي بيانا أكد من خلاله أنه تلقى مراسلة رسمية من لجنة التحكيم التابعة للفيفا.

وأكد “فيفا” في مراسلته أن كل اللقطات المشكوك فيها خلال مواجهة الجزائر والكاميرون تم “فحصها” بعناية من طرف حكمي الفيديو المساعد “الفار” VAR أثناء المباراة.

قبل أن تضيف لجنة التحكيم أنها تأسف لشعور الاتحاد الجزائري بأن الحكم غير مجرى المواجهة.

وذلك في إشارة واضحة لصحة قرارات الحكم الغامبي بكاري بابا غاساما وابتعاد فرضية إعادة اللقاء، بحسب تحاليل وسائل إعلام جزائرية.

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‫3 تعليقات

  1. والله اصبح كبرانات الذل والعار اضحوكة في الكون. لن يصدقوا ان المغرب تأهل واقصيت الخرائر.لا مجال ان نقارن الاسود مع الضباع.

  2. دولة الخراءر داءما تخرخر. اولا اين هي الدولة المدنية.وخراءر العسكر والنظام الشمولي العسكري الحاكم بالنار والحديد وحد ضالته في دوخان الشعب .فخرخروا .ثم خرخروا انه العبت بعينه.

  3. مبروك على الكراغلة
    المباراة قلت لكم سالفا انها ستعاد في قناة النهار فقط

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