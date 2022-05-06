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سطات…شرملة رجل أمن ومحاولة اختطاف فتاة من داخل سيارة صغيرة تقودان شابين إلى السجن

2022-05-06 / 23:33
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هبة بريس_ سطات
كشفت مصادر هبة بريس، أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لمحكمة الاستئناف بسطات، أمر اليوم الجمعة بإيداع شخصين سجن عين علي مومن ضواحي المدينة، بتهم تتعلق بالاختطاف بواسطة السلاح الأبيض والسرقة الموصوفة والضرب والجرح وإهانة موظفين عموميين والعنف ضدهم وإلحاق خسائر في ملك الغير وحيازة السلاح الأبيض دون عذر شرعي واستهلاك المخدرات والسكر العلني، مع تحديد جلسة 31 ماي الجاري للتحقيق معهم تفصيليا.

وكانت العناصر الأمنية الولائية بسطات، قد أوقفت المشتبه فيهما على خلفية اخبارية تفيد بأن شخصين بصدد اختطاف فتاة تحت التهديد بالسلاح الأبيض من داخل سيارة الأجرة الصغيرة، حيث انتقلت دورية أمنية إلى عين المكان، إلا أن أفرادها قوبلوا بمقاومة عنيفة من قبل المشتبه فيهما باستعمال السلاح الأبيض أصابت عنصر من عناصرها الأمنية على مستوى اليد والكتف، ليم نقله على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات لتلقي الاسعافات الأولية، في الوقت الذي أطلق فيه المشتبه فيهما سيقانهما للريح قبل أن يتم توقيفهما فيما بعد.

تزامنا مع الحدث، تقدم أحد الضحايا صوب المصالح الأمنية لوضع شكاية حول تعرضه من قبل شخصين اعترضا سبيله مستعينين بكلب شرس بعد أن سلباه مبلغا قدرته مصادرنا ب 5000 درهم، مما جعل المحققين يوسعون من دائرة التحقيق والقيام باجراء المواجهة بين الضحية والمشتبه فيهما الذي تعرف على هويتهما، ليتم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل أن تتم إحالتهما على أنظار الوكيل العام.

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‫21 تعليقات

  1. في دول الخليج مثل هذه الأفعال الإجرامية تساوي عندهم الإعدام والاجمل من ذالك تطبيق قانون القصاص…والعكس صحيح بالنسبة للمغرب.ههههههههههههه.

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