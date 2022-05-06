سطات…شرملة رجل أمن ومحاولة اختطاف فتاة من داخل سيارة صغيرة تقودان شابين إلى السجن
هبة بريس_ سطات
كشفت مصادر هبة بريس، أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لمحكمة الاستئناف بسطات، أمر اليوم الجمعة بإيداع شخصين سجن عين علي مومن ضواحي المدينة، بتهم تتعلق بالاختطاف بواسطة السلاح الأبيض والسرقة الموصوفة والضرب والجرح وإهانة موظفين عموميين والعنف ضدهم وإلحاق خسائر في ملك الغير وحيازة السلاح الأبيض دون عذر شرعي واستهلاك المخدرات والسكر العلني، مع تحديد جلسة 31 ماي الجاري للتحقيق معهم تفصيليا.
وكانت العناصر الأمنية الولائية بسطات، قد أوقفت المشتبه فيهما على خلفية اخبارية تفيد بأن شخصين بصدد اختطاف فتاة تحت التهديد بالسلاح الأبيض من داخل سيارة الأجرة الصغيرة، حيث انتقلت دورية أمنية إلى عين المكان، إلا أن أفرادها قوبلوا بمقاومة عنيفة من قبل المشتبه فيهما باستعمال السلاح الأبيض أصابت عنصر من عناصرها الأمنية على مستوى اليد والكتف، ليم نقله على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات لتلقي الاسعافات الأولية، في الوقت الذي أطلق فيه المشتبه فيهما سيقانهما للريح قبل أن يتم توقيفهما فيما بعد.
تزامنا مع الحدث، تقدم أحد الضحايا صوب المصالح الأمنية لوضع شكاية حول تعرضه من قبل شخصين اعترضا سبيله مستعينين بكلب شرس بعد أن سلباه مبلغا قدرته مصادرنا ب 5000 درهم، مما جعل المحققين يوسعون من دائرة التحقيق والقيام باجراء المواجهة بين الضحية والمشتبه فيهما الذي تعرف على هويتهما، ليتم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل أن تتم إحالتهما على أنظار الوكيل العام.
21 تعليقات
القانون على الجميع. وكلنا عثمان
يجب اعدام هؤلاء الوحوش.بزاف د حقوق الانسان هادشي.
الحمد لله على نعمة الأمن والأمان وتحية تقدير واحترام واجلال وافتخار بالامن الوطني المغربي الذي يسهر على حماية المواطنين من هؤلاء المجرمين الذين افسدوا البلاد ويقومون بأفعال اجرامية التي تسبب في وقوف موتى وجرحى وذالك بحملهم الأسلحة البيضاء الخطيرة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
نريد من السيد الحموشي ان يكثر من المراقبات والأجهزة الأمنية لأن الأمن الوطني في بلادنا قليل جدا لهذا يجب أن يكون بكثرة وذالك للحد من انتشار ظاهرة النصب والسرقة وبيع المخدرات والمشروبات الكحولية والحبوب الهولسة وهذه من مسببات ارتكاب الجرائم البشعة التي يذهب ضحايا الابرياء..
اللهم هذا منكر؛ في الأواني الأخيرة لن نسمع سوى القتل والنصب وسرقة وووووو وووووووو وغيرها ولاندري السبب الرئيسي الذي يدفع شبابنا يرتكب المعاصي والجرائم البشعة لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
صاحب التعليق السيد آدام تقول انك لاتدري الاسباب التي تؤدي إلى ارتكاب هذه الجرائم البشعة التي يذهب ضحايا الابرياء إنه يا أخي واضح كوضوح الشمس؛ الأمر ما فيه هو البطالة أولا ؛ لأن شبابنا لايجد بما يملؤ وقته مما يجعله يلتجئ إلى السرقة والنصب وغيرها من المشاكل التي يواجهها الشباب ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم..
شكرآ لأبطال الأمن الوطني المغربي على المجهودات الجبارة والتضحيات المبذولة التي يقومون بها من أجل حماية المواطنين من هؤلاء القتلة الذين يقومون بعمليات النصب والسرقة وبيع المخدرات والمشروبات الكحولية والحبوب الهولسة وووووو وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم.
يجب على السلطات الأمنية مع تنسيق السلطات القضائية ان تجري البحث الدقيق لملامسة هذه الأفعال اللاخلاقية اجرامية في حق الضحايا الأبرياء الذين لاذنب لهم…
نطالب بالتدخل الفوري ومحاكمتهم باقصى عوقبة ممكنة حتى يكونوا عبرة لغيرهم وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم.
كل من سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في حق الضحايا الأبرياء الذين لاذنب لهم يجب محاكمتهم بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
ما لم تلجأ السلطات إلى العقاب الجسدي لمثل هؤلاء الوحوش فلن يكون أمن و أمان.
منهم من يسعى للسجن للفوز بالمبيت و الأكل و ربما التموين و التطبيب المجاني
اللهم ارحمه برحمتك ياارحم الراحمين..
نحن بلد إسلامي ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تكثر فيه هذه الأفعال اللاخلاقية اجرامية..
يجب محاربة هؤلاء الوحوش بشتى الطرق ومحاكمتهم باقصى سرعة ممكنة حتى يكونوا عبرة لمن سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال الإجرامية التي يذهب ضحايا الابرياء من شباب وأمن وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم.
سكوت الحكومة على مثل هذه الأفعال الإجرامية في الأواني الأخيرة جعل الاجرام يكثر والافة تنتقل من مجرم نصاب الى مجرم قاتل ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
على ما أظن أن الحكومة هي التي تتهاون وتقصر في الأمن والأمان…
أصبحنا نعيش في الخوف والرعب والاكثر من ذالك عدم الاستقرار النفسي وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم كل من سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال الإجرامية التي بسببها الآن نعيش الرعب…
القانون فوق الجميع بدون استثناء ؛ يجب تطبيق العدالة عليهم بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة حتى يكونوا عبرة لغيرهم…
لا يعقل دولة إسلامية يقع فيها هذه الأفعال الإجرامية لقد أصبحت جرائم كبرى(القتل والنصب وسرقة والاغتصاب والاختطاف كلها جرائم يحرمها ديننا الحنيف الإسلامي وهذا ما جعلنا نلاحظها في الأواني الأخيرة ويبقى السؤال يطرح نفسه؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يؤلمنا سماع هذه الأخبار المحزنة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ماذا حصل لشبابنا بتهورهم إنه شباب طائش….