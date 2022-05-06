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بينهم مغني راب.. موسكو توسّع قائمة الـ”عملاء” بأسماء جديدة

2022-05-06 / 22:26
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هبة بريس _ الرباط

أدرجت السلطات الروسية، الجمعة، مزيدا من الشخصيات المعارضة للكرملين في قائمة “العملاء للخارج”، بينهم حليفان للمعارض المسجون، أليكسي نافالني ومغني راب.

وأدرجت وزارة العدل الروسية أسماء ثمانية أشخاص جدد في القائمة التي باتت تضم أكثر من 160 جهة بين وسائل إعلام وشخصيات.

ومن يتم تصنيفهم “عملاء للخارج” من شخصيات وكيانات تفرض عليهم قيودا عدة ويخضعون لتدابير قاسية وهم مهددون بعقوبات مشددة.

ويتعين عليهم الإشارة صراحة إلى تصنيفهم هذا في كل منشور يصدر عنهم.

ومن بين الشخصيات التي أضيفت حديثا إلى القائمة فلاديمير ميلوف وليوبوف سوبول وهما حليفان في المنفى لنافالني المسجون منذ يناير 2021 والذي صدر في مارس حكم بحبسه تسع سنوات لإدانته بـ”الاحتيال”.

كذلك أدرج في قائمة “العملاء للخارج” اسم مغني الراب، أليشر مورغنشترن البالغ 24 عاما.

وكان قد أثار في أكتوبر 2021 غضب المحاربين القدامى بقوله في مقابلة بثت على منصة يوتيوب إنه “لا يفهم” لم تحتفل روسيا في التاسع من مايو من كل عام بيوم النصر على النازية “الذي تحقق قبل 76 عاما”.

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