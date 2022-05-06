This picture taken on March 29, 2022 shows a general view of the Barcelona's Enagas regasification plant, the oldest in continental Europe, located at the Muelle de la Energia in the port of Barcelona, during a visit for the international press. (Photo by Josep LAGO / AFP)

لإرضاء الجزائر.. إسبانيا تنشىء نظام نقل خاص للغاز المسال

2022-05-06 / 22:02
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هبة بريس _ الرباط

بدأت شركة “إنكاس” الإسبانية العمل على نظام جديد يسمح بإظهار منشأ الغاز الذي يصل إلى إسبانيا، بناء على أوامر جديدة من وزارة التحول البيئي الإسبانية.

واوردت صحيفة “إلبيريديكو ذي انرخيا” أن الوزارة تريد بذلك التأكيد على مصدر الغاز الذي يدخل البلاد، في خطوة لإرضاء الجزائر التي حذرت من إرسال غازها إلى المغرب.

ويسمح نظام “المنشأ” الإسباني الجديد بمعرفة مصدر الغاز الذي يشتريه المغرب قبل نقله عبر خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، من قبل الشركة الإسبانية المشرفة على قطاع الغاز في البلاد”Enagás”.

وقالت مصادر من الشركة للصحيفة اعلاه انه “من أجل توفير الشفافية وضمان منشأ ووجهة الغاز الطبيعي المسال الذي يتعاقد عليه المغرب في الأسواق الدولية، أمرت الحكومة الإسبانية الشركة بالعمل في أسرع وقت ممكن على نظام ضمانات المنشأ هذا”

وأعلنت إسبانيا، أنها شرعت في تصدير الغاز إلى المغرب، وذلك بالرغم من تهديد الجزائر لها بوقف إمدادها بالغاز الجزائري في حال عدم التزامها بالعقود، وقيامها بإعادة تصديرالغاز إلى المغرب

وقالت الحكومة الإسبانية، إن “الغاز الذي سترسله إلى المغرب لن يأتي من الجزائر التي هددت بفسخ عقدها مع إسبانيا إذا حولت الأخيرة الغاز الجزائري إلى وجهة ثالثة”.

وبعد أن توقفت الجزائر عن إمداد المغرب بالغاز في نهاية أكتوبر الماضي عبر خط أنابيب الغاز المغاربي، في خضم أزمة دبلوماسية بين البلدين بشأن قضية الصحراء، قررت إسبانيا السماح للمملكة بالحصول على الغاز عبر الأنبوب ذاته

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‫2 تعليقات

  1. قمة المرض والحقد…هنا يظهر للعالم الوجه العدواني لحكام الجزايءر…ان تمنع الغاز عن شعب تقول عنه خاوة …خاوة…لا اخوة ولا هم يحزنون…..الصهيونية ارحم والطف من هؤلاء العبيد…

  2. ماهذا العنوان،لماذا سترضي إسبانيا الجزائر التي توزع الكره والعداء والكراهية والحقد والجحود والنفاق ضذ المغرب في كل الاتجاهات، الجزائر الكافرة التي لا تحترم لا الدين ولا الدم ولا اللغة وووووو، حسبنا الله ونعم الوكيل من هذا الجار العاق

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