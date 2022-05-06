المغرب يتسلم “إلكونيخو” من إسبانيا بعد قضائه 18 عاما في سجونها

2022-05-06 / 20:10
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هبة بريس _ الرباط

قالت وكالة الأنباء الرسمية “إيفي” أن السلطات المغربية تسلمت يوم أمس الخميس، من نظيرتها الإسبانية، المغربي رشيد أغلاف بعد أن أنهى حكما بالسجن لمدة 18 عاما بسجونها

ويتابع اغلاف بعد تورطه في تفجيرات قطارات مدريد سنة 2004 اذ جرى نقله عبر طائرة خاصة حطت بمطار الدار البيضاء.

وأورد المصدر نفسه أن أغلاف، الملقب بـ”إلكونيخو”، غادر إسبانيا على متن الطائرة التي كانت تقل أيضا عناصر من الأمن الإسباني، والذين تولوا تسليمهم لنظرائهم المغاربة بمطار محمد الخامس

وأغلاف واحدا من بين 6 أشخاص أدينوا في محاكمات هجمات مدريد التي خلفت 193 قتيلا وأكثر من 1800 مصاب

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