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توغل كبير جديد لمقاتلات صينية في منطقة الدفاع الجوي التايوانية

2022-05-06 / 19:31
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت تايوان، الجمعة، عن توغل كبير جديد للطيران الصيني في منطقة الدفاع الجوي الخاصة بها، وهو ثاني أكبر تعد في يوم واحد هذا العام وشاركت فيه 18 طائرة.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن الطائرات كانت 12 مقاتلة من طراز “جيه-11″ و”جيه-16” وقاذفتين من طراز “اتش-6”.

وبذلك يرتفع عدد التوغلات الجوية الصينية منذ بداية العام إلى أكثر من 370.

وقد دخلت 39 طائرة صينية منطقة الدفاع الجوي التايوانية في 23 يناير.

وأوضحت وزارة الدفاع التايوانية أنها أرسلت طائرات لبثّ تحذيرات ونشرت أنظمة صواريخ دفاع جوي لتعقب الطائرات الصينية.

وتعيش جزيرة تايوان تحت تهديد غزو من الصين التي تعتبرها جزءا من أراضيها ستستعيده يومًا وبالقوة إذا لزم الأمر.

وتسجل منذ سبتمبر 2020 توغلات بأعداد مشابهة في منطقة الدفاع الجوي الخاصة بها.

وعلى مدى العام الماضي، أحصت وكالة فرانس برس 969 عملية توغل لطائرات القوات المسلحة الصينية في منطقة الدفاع الجوي التايوانية، أي أكثر من ضعف عدد عمليات التوغل عام 2020 .

وتختلف منطقة الدفاع الجوي التايوانية عن مجالها الجوي، فالأولى أوسع بكثير وتتداخل جزئيًا مع منطقة الدفاع الجوي الصينية.

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‫4 تعليقات

  1. ان وقع الفاس في الراس بين الصين وتايوان والروس ضد اوكرانيا= خراب العالم وازمات لاتعد ولاتحصى من زيادة صاروخية في اسعار الطاقة والمواد الغذائية= مجاعات ومظاهرات..الخ

  4. حنا باغيين الحرب الروسيةوالاكرانية تنتهي باش تنخافض الاسعار والصين باغا تنوض حرب اخرى

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