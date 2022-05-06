بسبب تهديد “خطير”.. السويد تعيد نقاط التفتيش عند معابر الدخول

هبة بريس

أعلنت السويد أنها ستعيد نقاط التفتيش الحدودية مؤقتا إلى محطات العبارات والمطارات والمعابر البرية مع دول الجوار بسبب وجود تهديد خطير على النظام العام والأمن الداخلي.

وقالت الحكومة السويدية إن القيود المؤقتة ستبدأ على الفور وتستمر حتى 11 نوفمبر، ما يعني أنه سيتعين على المسافرين إظهار جوازات السفر والتأشيرات خلال هذه الفترة.

ولم تشر الحكومة لتهديد محدد في إعلانها، لكنها قالت إن الوضع الأمني في منطقة البلاد من أوروبا (الدول الاسكندنافية) “خطير للغاية ومستوى التهديد الإرهابي العام في السويد مازال مرتفعا”.

وأشار وزير العدل السويدي مورغان يوهانسون إلى أنه بمجرد التواجد داخل منطقة السفر الحرة دون جوازات في أوروبا “منطقة شنغن”، يمكن للأفراد التحرك بحرية نسبية بين الدول الست وعشرين، 22 دولة بالاتحاد الأوروبي فضلا عن إيسلندا وليشتنشتاين والنرويج والسويد.

وقال يوهانسون إن عددا من الدول الأخرى في المنطقة، منها ألمانيا والنمسا والنرويج والدنمارك، تطبق القيود المؤقتة أيضا.

وأوضح أن إعادة فرض القيود الحدودية يخلق ظروفا مواتية لتحديد أولئك الذين يريدون دخول البلاد والسيطرة عليهم، ويمكن أن يساعد أيضا في تحديد هوية المعتدين المحتملين ومن ثم منع أي هجمات إرهابية محتملة

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