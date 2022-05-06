بوريطة يستقبل السفير المتجول لجمهورية أنغولا برناردو

هبة بريس _ الرباط

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقييمن بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم الجمعة، السفير المتجول لجمهورية أنغولا، برناردو مبالا دومبيلي، حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من الرئيس الأنغولي السيد جواو لورينسو.

وأكد دومبيلي، في تصريح للصحافة، عقب هذا الاستقبال، على ضرورة تعزيز علاقات الصداقة التي تجمع بين أنغولا والمغرب، البلدين الذين يمتلكان تاريخا مشتركا.

وقال في هذا الصدد إن ” أنغولا والمغرب لهما تاريخ مشترك، فالمغرب كان أول بلد يدعم أنغولا عبر الحركة الشعبية لتحرير أنغولا، كما أن أنتونيو أغوستينيو نيتو، وهو أول رئيس لجمهورية أنغولا، كانت تربطه علاقة صداقة بالمملكة “.

وأضاف “لذلك نعتبر أن المغرب بلد صديق لأنغولا، ويتعين على البلدين الحفاظ على هاته العلاقات وتعزيزها بشكل أكبر”.

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