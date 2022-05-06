البرلمان يسائل بنموسى عن ظاهرة “الحريكْ الرياضي”
قارب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب موضوع تزايد استغلال المشاركات الرياضية الدولية بِنِيَّة تحقِيق حُلم الهجرة للخارج.
وقال الفريق في سؤال كتابي وجهه إلى شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إن ظاهرة “الحريكْ الرياضي” تعرف تناميا ملحوظا، لاتسامها باليُسرِ والأريحية التّامة، حيث باتت خِيارا آمنا ومضمونا.
وقال سؤال التقدم والاشتراكية ان هذا الأمر صار شائعا ويتعزَّز مع نجاح كل عملية.
ويرى الفريق ان هذا السلوك يمسُّ بسُمعة الرياضة الوطنية، وه الأمر الذي قد يعصف بالتعاون الرياضي الدّولي مع المغرب على مستوى التأشيرة لمشاركة الفُرق والرياضيين.
وساءل التقدم والاشتراكية بنموسى حول التدابير والخيارات الإجرائية التي ستتم مباشرتها، للحد من تنامي هذه الظاهرة التي تنمو وتنْخر باستمرار الجسم الرياضي وسُمعة الرياضة المدرسية الوطنية، وتحول المشاركات الرياضية الدولية لفُرقنا المدرسية والرياضية إلى معبر آمن للإساءة للرياضة المغربية
تعليق واحد
لغو الكلام:
عن ماذا سيسأل النواب،وبماذا سيجيب الوزير؟ الأمر في نظري لا يعدو كونه لغو كلام،لن يقدم ولن يؤخر…لا الوزير يملك السلطة بين يديه ولا النواب بمقدورهم فعل شيء…الشباب الذين فروا قاموا بذلك لكونهم يعلمون جيدا واقع بلدهم من وجهة نظرهم..هم شباب يرون في الهجرة فرصة لضمان مستقبل افضل لا يمكنهم تحقيق ذلك ببلدهم…هذه هي الحقيقة…مهما كانت أسئلة النواب وميفما كانت أجوبة الوزير سيبقى ذلك مجرد بهرجة او فقاعة إعلامية مضمونها دائما وأبدا هو: لغو الكلام…ليستمتع الوزير والنواب بامتيازاتهم غير المحدودة،وليستمر الشباب المقهور في حلم الهجرة نحو الضفة الأخرى بحثا عن فرص افضل للحياة الكريمة..