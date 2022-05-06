البرلمان يسائل بنموسى عن ظاهرة “الحريكْ الرياضي”

2022-05-06 / 18:24
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هبة بريس _ الرباط

قارب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب موضوع تزايد استغلال المشاركات الرياضية الدولية بِنِيَّة تحقِيق حُلم الهجرة للخارج.

وقال الفريق في سؤال كتابي وجهه إلى شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إن ظاهرة “الحريكْ الرياضي” تعرف تناميا ملحوظا، لاتسامها باليُسرِ والأريحية التّامة، حيث باتت خِيارا آمنا ومضمونا.

وقال سؤال التقدم والاشتراكية ان هذا الأمر صار شائعا ويتعزَّز مع نجاح كل عملية.

ويرى الفريق ان هذا السلوك يمسُّ بسُمعة الرياضة الوطنية، وه الأمر الذي قد يعصف بالتعاون الرياضي الدّولي مع المغرب على مستوى التأشيرة لمشاركة الفُرق والرياضيين.

وساءل التقدم والاشتراكية بنموسى حول التدابير والخيارات الإجرائية التي ستتم مباشرتها، للحد من تنامي هذه الظاهرة التي تنمو وتنْخر باستمرار الجسم الرياضي وسُمعة الرياضة المدرسية الوطنية، وتحول المشاركات الرياضية الدولية لفُرقنا المدرسية والرياضية إلى معبر آمن للإساءة للرياضة المغربية

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