الأحرار يعلن عن فتح باب الترشح لمهام منسق إقليمي بفاس الجنوبية

ع محياوي _ هبة بريس

طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب، وعملا ببنود النظام الداخلي، يعلن التجمع الوطني للأحرار عن فتح باب الترشح لشغل مهام منسق إقليمي للحزب بالدائرة البرلمانية فاس الجنوبية حسب بلاغ لهم.

ويتعين على الراغبين في الترشح للمنصب المذكور، حسب ذات البلاغ تقديم طلبات ترشحهم مستوفية للشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي، لدى المديرية المركزية للحزب بالرباط ابتداء من 06/05/2022 إلى غاية 15/05/2022 على الساعة 12:00 زوالا.

وجاء باب الترشيح بعد إيداع البرلماني رشيد الفايق عن فاس الجنوبية ومن معه سجن بوركايز في ملف ما بات يعرف إعلاميا”بزلزال أولاد الطيب ضواحي فاس ،والذي أسقط عدة رؤوس في حصيلة أولية.

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