طنجة..فتح تحقيق لتحديد ظروف وفاة شخصين احتراقا داخل سيارة

هبة بريس - مكتب طنجة

فتحت مصالح حوادث السير بولاية أمن طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 06 ماي الجاري، وذلك لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بحادثة سير نتج عنها وفاة شخصين.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد توصلت، فجر اليوم الجمعة، بإشعار حول تسجيل حادثة سير بنفق تحت أرضي بشارع الجيش الملكي بمدينة طنجة، نتج عنها اشتعال النيران بسيارة خفيفة ووفاة راكبيها، قبل أن تمكن المعاينات المكانية والأبحاث الميدانية من تحديد هوية سائق سيارة أخرى يشتبه في تورطه في التسبب في هذه الحادثة ويتم توقيفه.

وقد تم الاحتفاظ بالسائق المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة المسؤوليات والملابسات المرتبطة بهذا الحادث.

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