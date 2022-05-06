فاس.. إيقاف الملقب “الشلح” عرّض سائحة أجنبية للسرقة بالخطف

ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت مصالح الشرطة بولاية أمن فاس، خلال الأسبوع المنصرم، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، يبلغ من العمر 28 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة بالخطف تعرضت لها سائحة أجنبية.

وقد جاءت عملية إيقاف المشتبه فيه الملقب “الشلح”، على مستوى المدينة العتيقة، بعدما تفاعلت المصالح الأمنية بسرعة وجدية مع شكاية سجلت من طرف سائحة أسيوية، تتعلق بالسرقة بالخطف استهدفت هاتفها المحمول، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة عن تشخيص هوية المشتبه فيه، مع تحديد مكان تواجده، وبالتالي إلقاء القبض عليه، بعد وقت وجير من ارتكابه هذا الفعل الإجرامي، واسترجاع الهاتف النقال موضوع السرقة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي باشرته المصالح الأمنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات و خلفيات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي، قبل أن يتم تقديمه على أنظار العدالة.

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