إتمام أشغال مشروع ضخم لتأمين إمداد الدار البيضاء الكبرى بالماء الشروب

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تشهد الموارد المائية التي تتزود منها الدار البيضاء الكبرى بالماء الشروب تقلصا ملحوظا و تراجعا في احتياطي المخزون بفعل قلة التساقطات المطرية خلال موسم الأمطار الحالي.

و تعتمد الدار البيضاء الكبرى على موردين أساسيين للماء الشروب، و هما سد سيدي محمد بن عبد الله على واد أبي رقراق (107 مليون متر مكعب سنة 2021)، و كل من سد دورات و سد سيدي سعيد معاشو المتواجدين على واد أم الربيع (109 مليون متر مكعب سنة 2021).

و لضمان استمرارية تزويد الساكنة البيضاوية بالماء الشروب، أنجزت ليدك مشروعا ضخما لتعزيز التزويد، بحيث من شأنه تزويد المنطقة الجنوبية للمجال الترابي للتدبير المفوض التي يتزايد فيها التوسع الحضري (جماعات بوسكورة، أولاد صالح، مديونة، المجاطية، أولاد الطالب، لهراويين…)، و ذلك عبر تحويل الإمداد انطلاقا من منشآت المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لتزويد جنوب الدار البيضاء بالماء.

و يشمل مشروع إمداد الدار البيضاء الكبرى بالماء الشروب إنجاز قناة للربط بخزان مديونة 140 و خزان مرشيش 240 على طول 12,5 كلم بقطر يبلغ 1000 ميليمتر، كما يضم إنجاز محطة للضخ باستثمار في حدود 108 مليون درهم بدون احتساب الضرائب.

و قد بدأ فعليا تشغيل منشآت هذه المنظومة الجديدة، و علاوة على هذا المشروع الضخم الذي تم إنجازه و الشروع في تشغيله لتأمين تزويد الدار البيضاء الكبرى بالماء الشروب، يجري إنجاز عملية أخرى لتزويد الماء الشروب لمشروع «رياض» بسيدي حجاج واد حصار، و التي تشمل محطة للضخ و سرداب على مستوى موقع مطار تيط مليل، إضافة إلى قناة تزويد مشروع رياض تبلغ أقطارها 1000 ميليمتر على طول 7000 متر و 800 ميليمتر على طول 3300 متر، كما تشمل إنجاز خزان شبه مطمور و صهريج و جهاز رفع ضغط الماء.

و بجماعة المنصورية، أنجزت ليدك مشروعا لتأمين إمداد جماعة المنصورية بالماء الشروب، و الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية 78,6 مليون درهم، و يهدف المشروع إلى تقوية البنيات التحتية لإمداد هذه المنطقة بالماء الشروب انطلاقا من قنوات التزويد عبر رافد أبي رقراق، بحيث ستساهم هذه المنشأة في تعزيز الاكتفاء الذاتي بواسطة الطاقة الاستيعابية للخزان التي تبلغ 15000 متر مكعب، كما يشمل المشروع إنشاء قناة طولها 6 كلم يتراوح قطرها بين 400 و 600 ميليمتر، و كذا سرداب عابر للطريق السيار الدار البيضاء الرباط.

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