الدعم الاسثتنائي الإضافي.. الوزارة تفتح باب التسجيل لمهنيي النقل

2022-05-06 / 15:13
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هبة بريس

كما أكد سلفا الناطق الرسمي للحكومة بخصوص وجود دفعة ثانية من الدعم الإضافي الاسثتنائي لمهنيي قطاع النقل، أعلنت رسميا وزارة النقل واللوجيستيك، عن إطلاق عملية التسجيل للحصول على الدعم الاستثنائي الإضافي بالنسبة لمهنيي النقل الطرقي.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن عملية التسجيل ستنطلق الإثنين المقبل، عبر المنصة الإلكترونية mouakaba.transport.gov.ma.

وأضافت الوزارة أن هذه العملية تأتي تبعا للقرار الذي اتخذته الحكومة خلال اجتماعها ليوم 28 أبريل 2022، بخصوص منح دعم إضافي لمهنيي النقل الطرقي بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم بارتفاع أسعار المحروقات.

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تعليق واحد

  1. إدعموا اصحاب الشركات والمصالح ودعوا المواطن البسيط يفترسه لوبي المحروقات الذي راكم اموالا طائلة بدون وجه حق وهذا مرده تنصل الدولة من واجبها آتجاه المواطن

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