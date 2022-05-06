صديقي: “تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية مسؤوليتنا جميعا”

2022-05-06 / 15:57
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

وقع محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات اليوم اتفاقية بين وزارته و المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

و في هذا الصدد، أكد الوزير صديقي أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية مسؤولية تقع على عاتق الجميع، مضيفا بأن الأمازيغية مكون من مكونات البنية اللغوية التي تشكل الرصيد اللغوي الوطني.

و أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات بأن الجميع مدعو أكثر اليوم إلى الانخراط في ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي يعد مسؤولية وطنية كما جاء في خطاب جلالة الملك.

ودعا وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مسؤولي القطاعات الثلاث التابعة للوزارة إلى ضرورة الانخراط الفعلي والجاد في هذا الورش، باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة وتسخير كل الإمكانات والطاقات المتاحة لإنجاحه.

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‫4 تعليقات

  2. السيد الصديقين عليه أن يجيبنا على الأسئلة الأساسية مثل هل له تصور لتحقيق الأمن الغذائي عوض أن يتكلم على ترسيم الأمازيغية و كذلك ماذا حقق لنا ما سمي بالمغرب الأخضر و و و و؟

  3. حق بالمعلومة بلغة الأم حق المغاربة الناطقين بالأمازيغية بغد النظر إن كانو يطقنون العربية أم لا آسي بوكوس!!!

  4. هناك امور اهم من هته التفاهات التي تريدون ان تشغلوا المغاربة بها في فرق تسد واضحة للعيان

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