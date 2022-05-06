توقيف لاعبين من نادي حسنية أكادير بسبب واقعة ” المدابزة “

2022-05-06 / 14:50
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أصدرت اللجنة التأديبية لنادي حسنية اكادير لكرة القدم، عقوبة في حق لاعبين من النادي ، بسبب تبادلهما للضرب بالشارع العام خلال منتصف شهر أبريل المنصرم .

وقررت اللجنة التأديبية توقيف السينغالي ” مالك سيسي ” وكريم أيت محمد، عن مباراة شباب المحمدية .

وكانت الجامعة في وقت سابق قد أصدرت عقوبة توقيف كريم أيت محمد، لاعب فريق حسنية أكادير، لـ6 مباريات نافذة مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهما، بعد قيامه برد فعل متعلق بالبصق على مروان الوادني لاعب سريع واد زم.

وكان السينغالي ” سيسي ” وكريم أيت محمد، قد تبادل الضرب في الشارع العام بسبب خلاف بينهما تحول إلى تشابك بالايدي، وكان شريط فيديو تم ترويجه في مواقع التواصل الاجتماعي، سبب في إحالتهما على اللجنة التأديبية.

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