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فاس .. إيقاف مشتبه فيه كان موضوع 14 مذكرة بحث

2022-05-06 / 13:51
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ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت فرقة محاربة العصابات بولاية أمن فاس من توقيف شخص، يبلغ من العمر 35 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في عدة قضايا تتعلق بالنصب و الإحتيال،

وقد جرى توقيف المشتبه فيه، من ذوي السوابق القضائية على مستوى طريق عين الشقف في إطار العمليات الأمنية اليومية الهادفة في ملاحقة و ضبط الأشخاص المبحوث عنهم، لكون المعني بالأمر متورط في قضايا النصب و الإحيتال بإيهام ضحاياه بالتوسط لهم بغية تهجيرهم إلى الديار الأوروبية، بما في ذلك إصدار شيكات بدون مؤونة، وقد أسفرت الأبحاث والتحريات الميدانية عن تحديد مكان تواجده وبالتالي إلقاء القبض عليه.
وقد أوضحت إجراءات عملية تنقيط المشتبه فيه عبر قاعدة بيانات الأمن الوطني الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم، أنه يشكل موضوع ( 14) مذكرة بحث على الصعيد الوطني من طرف عدد من المصالح الأمنية، منها (11) من أجل إصدار شيك بدون مؤونة، و (03)من أجل النصب والاحتيال.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي باشرته المصلحة الولائية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضايا، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعني بالأمر.

ويأتي توقيف المشتبه فيه في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح الأمن بولاية أمن فاس، من أجل ملاحقة و توقيف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الوطني من أجل قضايا جنائية و جنحية

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