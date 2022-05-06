الأمن الوطني
صورة تعبيرية - رجل أمن

بعد “واقعة أكادير”.. تجدد مطالب إطلاق سراح “شرطي المرور” بالبيضاء

2022-05-06 / 13:45
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هبة بريس - الرباط

بعد واقعة مقتل شرطي شاب في شجار وقع بحي تراست بانزكان، جدد عدد من النشطاء والجمعويين مطلبهم بإطلاق سراح شرطي مرور البيضاء.

وطالب النشطاء والجمعويون الذين نظموا وقفة تضامنية من شرطي المرور، أمام سجن عكاشة بالبيضاء، أمس الخميس، الجهات المعنية بإطلاق سراح شرطي المرور المعتقل على خلفية التورط في حادثة وفاة شاب كان على متن دراجته.

وأكد النشطاء، على أن الشرطي الموقوف وكباقي عناصر الأمن بالمملكة، يقومون بعملهم وواجبهم الوطني المتمثل في ضمان أمن البلاد وسلاكة المواطنين، مشددين على وفا الشاب المذكور كانت حادثة ولم تكن للشرطي نية في التسبب بها.

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‫3 تعليقات

  1. أتمنى من قلبي أن يتم إطلاق سراح الشرطي وإن يتم تكريمه، وأتمنى أيضا من الحموشي إن يصدر قرارا بتشديد المراقبة على الدراجات بكافة أنواعها
    هنا في فرنسا الدراجة الهوائية يعاقب إذا خالف قانون السير

  2. الشرطي كان يقوم بواجبه المهني
    تحية واحترام له ولكل رجال الشرطة بالمملكة الشريفة .
    اطلاق سراحه واجب وتعويضه عن كل الاضرار التي لحقته جراء هذا الاعتقال.
    المرجو الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه مخالفة القوانين كيفما كانت.

  3. لماذا هاته الجمعيات المسماة حقوقية ..لا تهتم باحترام القضاء..هناك مغربي فقد حياته …الحقيقة ستظهر بعد التحريات..لا للتشويش..

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