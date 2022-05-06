بعد “واقعة أكادير”.. تجدد مطالب إطلاق سراح “شرطي المرور” بالبيضاء

هبة بريس - الرباط

بعد واقعة مقتل شرطي شاب في شجار وقع بحي تراست بانزكان، جدد عدد من النشطاء والجمعويين مطلبهم بإطلاق سراح شرطي مرور البيضاء.

وطالب النشطاء والجمعويون الذين نظموا وقفة تضامنية من شرطي المرور، أمام سجن عكاشة بالبيضاء، أمس الخميس، الجهات المعنية بإطلاق سراح شرطي المرور المعتقل على خلفية التورط في حادثة وفاة شاب كان على متن دراجته.

وأكد النشطاء، على أن الشرطي الموقوف وكباقي عناصر الأمن بالمملكة، يقومون بعملهم وواجبهم الوطني المتمثل في ضمان أمن البلاد وسلاكة المواطنين، مشددين على وفا الشاب المذكور كانت حادثة ولم تكن للشرطي نية في التسبب بها.

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