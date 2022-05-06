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نمو رقم معاملات “الطرق السيارة” إلى 3,2 مليار درهم خلال 2021

2022-05-06 / 11:27
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هبة بريس

سجل رقم معاملات الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب نموا بنسبة 32,5 في المائة ليصل إلى 3,2 مليار درهم دون احتساب الرسوم، خلال سنة 2021.

وأبرزت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، في بلاغ لها نشرته عقب مجلس إدارتها المنعقد يوم الخميس 28 أبريل 2022، برئاسة وزير التجهيز والماء، أن الأداء المالي شهد تحسنا بما يتماشى مع عودة حركة المرور بالطرق السيارة ولكنه لا يزال غير كافي للوصول للمستوى التاريخي المسجل قبل جائحة كوفيد.

وأشار البلاغ إلى أن مجلس الإدارة قام بالمصادقة على الحسابات المالية والحسابات المدمجة للشركة حسب معايير IAS/IFRS برسم السنة المالية المنتهية متم شهر دجنبر 2021، مبرزا أن النتيجة الصافية الإيجابية تقدر ب 42 مليون درهم، مع انخفاض للدين بنسبة 4 في المائة مقارنة بسنة 2020.

كما أبرزت الحسابات المالية أن الحصيلة المالية ظلت شبه مستقرة، فيما سجلت الحسابات المدمجة للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب وفقا لمعايير IAS/IFRS، نتيجة صافية إيجابية قدرها 436 مليون درهم، بما يتوافق مع التحسن في رقم المعاملات والتأثير الإيجابي لأسعار الصرف.

وأضاف المصدر ذاته، أن مجلس الإدارة صادق كذلك على تقرير التسيير الذي سيوجه للجمع العام العادي المقبل، فضلا عن الاتفاقية المقننة بين الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب وADM-PROJET، المتعلقة بالمساعدة على الإشراف المنتدب لمشروع بناء الطريق السيار جرسيف- الناظور.

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