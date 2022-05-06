الرميلي تدعو لتثمين نفايات البيضاء و الاستفادة منها على غرار المدن العالمية

2022-05-06 / 12:19
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أكدت نبيلة الرميلي عمدة الدار البيضاء أنه تقرر القطع مع طريقة تدبير النفايات السابقة و التي كانت تعتمد على طمرها تحت الأرض بالرغم أنه يمكن الاستفادة منها بشكل كبير في إعادة التدوير للحفاظ على البيئة.

الرميلي و خلال مداخلة لها بدورة ماي العادية لمجلس الجماعة، أكدت أنه تقرر اقتناء بقعة أرضية جديدة لاحتضان مطرح النفايات الذي سيكون بمواصفات عصرية توازي التطور الذي تسير على خطاه مدينة الدار البيضاء.

و أضافت رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء أنه يجب تثمين النفايات و الاستفادة منها على غرار المدن العالمية الكبرى، عبر استخراج عدد من المواد الذي يمكن إعادة تدويرها كالبلاستيك و الكرتون و غيرهم.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن مطرح النفايات الخاص بالدار البيضاء و المتواجد بالقرب من مديونة أضحى يشكل نقطة سوداء و وصمة عار في جبين المسؤولين الذين تعاقبوا على تدبير شؤون المدينة خاصة أنه يتواجد بالقرب من تجمعات سكنية ضخمة و على جنبات طريق وطنية رئيسية.

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تعليق واحد

  1. مطرح زبل في مديونة روائح محروقات زبل سامة تسبب أمراض تنفس و إختناق يجب رفع دعوة قضائية ضد الجماعة لعدم تدخل مند زمن طويل

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