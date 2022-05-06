الصورة تعبيرية

أشقاء يعتدون على شخص بالقصر الكبير.. والأمن ينفي إصابة الضحية بعاهة

2022-05-06 / 10:58
0
هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة القصر الكبير، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى دخول المشتبه به وشقيقيه في خلاف مع الضحية بحي “أولاد احمايد” بمدينة القصر الكبير، لأسباب وخلفيات تعكف الأبحاث حاليا على تحديدها، وذلك قبل أن يتطور الأمر إلى تعريض الضحية لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض تسبب في إصابته بجروح متفاوتة الخطورة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

يذكر أن مجموعة من المنابر الإعلامية تناولت هذا الخبر وتحدثت عن إصابة الضحية بعاهة مستديمة وفقد مصلحة عضو، وهي المعطيات التي تكذبها الشهادة الطبية التي أدلى بها الضحية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نمو رقم معاملات “الطرق السيارة” إلى 3,2 مليار درهم خلال 2021

نمو رقم معاملات “الطرق السيارة” إلى 3,2 مليار درهم…

2022-05-06 / 11:27
Photo of شهادة عدم الصبغة الفلاحية : دورية مشتركة بين وزارات إعداد التراب الوطني والداخلية والفلاحة

شهادة عدم الصبغة الفلاحية : دورية مشتركة بين وزارات…

2022-05-06 / 10:47
Photo of إقبال كبير على تأشيرات إسبانيا و نظام المواعيد يحرم عددا من الراغبين في السفر

إقبال كبير على تأشيرات إسبانيا و نظام المواعيد يحرم…

2022-05-06 / 10:39
Photo of تقرير: أكثر من نصف المغاربة يمارسون الرياضة بانتظام

تقرير: أكثر من نصف المغاربة يمارسون الرياضة بانتظام

2022-05-06 / 10:33
Photo of أمن الداخلة يطيح بشخص ويفك لغز جريمة قتل خمسيني

أمن الداخلة يطيح بشخص ويفك لغز جريمة قتل خمسيني

2022-05-06 / 10:11
Photo of خطط لعمل إرهابي.. تنسيق أمني مغربي أمريكي يسفر عن إيقاف “متطرف” ببركان

خطط لعمل إرهابي.. تنسيق أمني مغربي أمريكي يسفر عن…

2022-05-06 / 09:23
Photo of طقس الجمعة.. أجواء مستقرة بمعظم مناطق المملكة

طقس الجمعة.. أجواء مستقرة بمعظم مناطق المملكة

2022-05-06 / 09:04
Photo of مستشارو جماعة فاس يراسلون العمدة لتنزيل مقترحات الداخلية في ملف النقل الحضري

مستشارو جماعة فاس يراسلون العمدة لتنزيل مقترحات الداخلية في…

2022-05-06 / 00:19
Photo of ”ماتحضيش_طموبيلتي“… حملة ضد ابتزاز حراس السيارات وصمت المسؤولين

”ماتحضيش_طموبيلتي“… حملة ضد ابتزاز حراس السيارات وصمت المسؤولين

2022-05-06 / 00:11
Photo of محاولة إنتحار شرطي بالقنيطرة باستعمال سلاحه الوظيفي

محاولة إنتحار شرطي بالقنيطرة باستعمال سلاحه الوظيفي

2022-05-05 / 23:44

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق