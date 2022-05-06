تقرير: أكثر من نصف المغاربة يمارسون الرياضة بانتظام
أظهرت نتائج الاستبيان، الذي أطلقه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إطار إعداد رأيه حول اقتصاد الرياضة، أن أكثر من نصف المغاربة يمارسون الرياضة بانتظام.
وأبرز المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه “في ما يرتبط بعلاقة المغاربة بالرياضة، فقد أبانت نتائج الاستبيان أن أكثر من نصف المستجوبين يمارسونها بانتظام، كما أن حوالي 12٪ يؤكدون مشاركتهم في المنافسات الرياضية”.
في المقابل، أكد 30٪ من إجمالي المستجوبين أنهم نادرًا ما يمارسون الرياضة، وفقًا لنتائج هذا الاستبيان الذي أطلقه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من 4 إلى 27 مارس 2022، عبر منصة المشاركة المواطنة “أشارك”.
وموازاة مع ذلك، تبرز ألعاب القوى بنسبة 64٪ كواحدة من الرياضات التي ينبغي أن تستهدفها السياسات العمومية، وفقًا للمشاركين في الاستبيان، تليها كرة القدم بنسبة 60٪، ثم كرة السلة بنسبة 43٪.
من ناحية أخرى، يرى 21٪ و 8٪ فقط من المشاركين أن الفروسية والغولف، على التوالي، يمثلان رياضتين يجب أن تستهدفهما السياسات العمومية.
وفي ما يتعلق بالأسباب التي تحول دون حضور المغاربة للكثير من العروض الرياضية، فإن 65.5٪ من المشاركين في استبيان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عزوا هذا الأمر للمشاكل الأمنية في الملاعب.
علاوة على ذلك، اعتبر أكثر من نصف المستجوبين أن مستوى الفرجة الرياضية في المغرب يعد من بين الأسباب التي تمنع المغاربة من حضور التظاهرات الرياضية.
وأشار المجلس إلى أن 31٪ من المشاركين يعتقدون أيضا أن عدم الاهتمام بالرياضة من الأسباب التي قد تمنع المغاربة من حضور العروض الرياضية.
وفي ما يتعلق بملاعب القرب، عبر نصف المستجوبين عن عدم رضاهم بتاتا عن إمكانية الولوج إلى هذه الملاعب، بينما أعرب 9٪ فقط عن رضاهم.
واعتبر 54٪ من المشاركين أن اكتشاف المواهب يجب أن يتم على صعيد المدرسة، مقابل 20٪ على مستوى ملاعب القرب، و 10٪ فقط على مستوى الأندية.
وأبرز المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن عدد الأشخاص الذين تفاعلوا مع الموضوع بلغ 69.397، من بينهم 887 مشاركا في الاستبيان، مضيفا أن نتائج هذه الاستشارة ستؤخذ بعين الاعتبار في الرأي، الذي سيعتمده المجلس حول “من أجل اقتصاد رياضي في المغرب”.
18 تعليقات
ممارسة الرياضة بانتظام واخذ أغذية متوازنة وتقليدية الغنية بالفيتامينات والفوسفور والكالسيوم توفي الجسم من امراض خبيثة..
نحمد الله على الريادة لما لها ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ وﺗﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﻣﻈﻬﺮ ﺃﺟﺴﺎﻣﻨﺎ ﻭﺗﻀﻔﻲ ﺟﻤﺎﻻً ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗﺰﻳﺪ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ وتجعله يحافظ على جماله وحيويته …
ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺧﻴﺮ ﺳﻼﺡ ﻧﻘﺘﻞ ﺑﻪ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ، ﻭﻧﻘﻬﺮ ﺑﻪ ﺍﻟﺮﻭﺗﻴﻦ ﺍﻟﻤﻤﻞ ﻭﻧﺸﻌﺮ ﺑﻮﺍﺳﻄﺘﻪ ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﺔ ﻭﺍﻹﺛﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ونبني به جسم قوي وسالم من الامراض …
ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺗﻤﻨﺤﻨﺎ ﻗﺪﺭﺓ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻀﻐﻮﻁ ﻭﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ وتخلف السعادة في اجسامنا ..
الرياضة تعرف بأنها الوسيلة الأنجع للحد من التطرف و الانحراف الشبابي خصوصا عندما يتعلق الأمر بمن لم تتح له فرصة التعليم ويلجا اليها لما لها من آفاق واعدة ..
يجب على وزارة الرياضة ان تقوم بمبادرة تشجع على ممارسة الرياضة والتغذية الصحية ..
يجب ممارسة الرياضة دائما فهي رفيقنا في كل شيء والصديق المخلص للجسم .
يمكن تعريف الرّياضة بأنّها عبارة عن الجهد الّذي يقوم الشّخص ببذله بالجسد، لتحقيق العديد من الأهداف الّتي تعود عليه بالنّفع والفائدة، سواء أكان بالجانب الصحّي أو المعنوي أو جانب التّرفيهي..
تعتبر الرياضة من الأمور الّتي تقلّل من الإصابة بالأمراض، كأمراض القلب والسكّري والكلسترول، إضافةً إلى بعض أنواع السّرطانات كسرطان الثّدي والقولون، بمعنى أنّ من يمارس الرّياضة يكون في أقل عرضة للإصابة بأمراض خبيثة..
الرّياضة تساعد على تقليل الوزن أو المحافظة عليه، حيث إنّها تزيد من حرق السّعرات الحراريّة المتواجدة في جسم الإنسان المتراكمة الضارة والذهون الزائدة ..
يجب تخصيص وقت يومي للرياضة لما لها من فوائد للجسم ..
قال النبي صلى الله عليه وسلم: [المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير](رواه مسلم).
وقال أيضا: [وإن لجسدك عليك حقا].. فهذا دليل على انا الريادة مهمة للجسم..
العقل السليم في الجسم السليم..
الرياضة تجعل حياة المرئ أفضل، و أجمل و أنقى و أمتع و ألطف ومتوازن في حياته..
الجري هو السلوك الوحيد الذي يجد فيه الفرد راحته والرياضة عموما ثقافة وتربية يجب تأصيلها في المجتمع..
ايجب تخصيص اوقات منتظمة في اليوم مع تجنب الاكل المتاخر وغير متوازن بالليل.كما ان هناك دراسة بريطانية توءكد ان الصوم يومين في الاسبوع تنقي الجسم من السموم المتراكمة..
حتى المشي يحافظ علی صحة الجسم البدنية والنفسية والذهنية…
الريادة اخلاق وسلوك وجمال ونقاء الذهن ..