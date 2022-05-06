مجلس جهة الشرق يطلق برنامج “إشراق مواكبة” لمواكبة 2000حامل مشروع بالجهة

هبة بريس : وجدة

في ظل اهتمامه المتواصل بتطوير الحس المقاولاتي وقصد دعم الاستثمار وخلق فرص الشغل بالجهة، يطلق مجلس جهة الشرق بشراكة مع ولاية جهة الشرق والمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق برنامج إشراق مواكبة لمواكبة حاملي المشاريع بالجهة.

يهدف برنامج إشراق مواكبة إلى مواكبة 2000حامل مشروع بجهة الشرق، حيث سيستفيد 1000 منهم قبل الحصول على التمويل في إطار برنامج انطلاقة أو أي تمويل آخر، من مواكبة فردية في جميع مراحل إعداد مشاريعهم وإلى غاية الحصول على التمويل ومن دورات تكوينية لتمكينهم من تنمية قدراتهم المقاولاتية.

وسيتم كذلك دعم 1000حامل مشروع من الذين حصلوا سابقا على تمويل في إطار برنامج انطلاقة أو أي تمويل آخر من أجل دعم استدامة مشاريعهم ومساعدتهم على ولوج السوق.

وسيفتح باب تلقي الطلبات في وجه المقاولات والأشخاص الراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج ابتداء من يوم 06 ماي الجاري، على المنصة الإلكترونية التي أنشأت لهذه الغاية: ​​ www.ichrak.info

لتحميل الدعوة لتلقي المشاريع لبرنامج إشراق مواكبة المرجو تفحص الرابط التالي: https://ichrak.info/mouwakaba/downloads/Appel-a-projets-AR.pdf

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