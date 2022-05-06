أمن الداخلة يطيح بشخص ويفك لغز جريمة قتل خمسيني

2022-05-06 / 10:11
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هبة بريس-أشعبان لحبيب

تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الداخلة، زوال اليوم الخميس 5 ماي الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت مصالح الأمن بمدينة الداخلة قد باشرت، يوم الاثنين المنصرم، إجراءات معاينة جثة الضحية البالغ من العمر 53 سنة، والتي تم العثور عليها بالشارع العام وهي تحمل آثار لطعنات بواسطة أداة حادة مصحوبة بنزيف دموي.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات الميدانية، مدعومة بالخبرات التقنية ومراجعة كاميرات المراقبة على طول المسالك الطرقية المؤدية لمسرح الجريمة، من تشخيص هوية المشتبه به المتورط في هذه القضية، وحجز الملابس التي كان يرتديها وقت ارتكاب هذه الجريمة، وكذا السكين الذي يشتبه في استخدامه لاقتراف هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إيداع المشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، التي يرجح أن لها علاقة مباشرة بدافع السرقة، وأنها جريمة معزولة ليس لها أي ارتباط بأي جريمة سابقة بمدينة الداخلة.

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