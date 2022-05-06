إقبال كبير على تأشيرات إسبانيا و نظام المواعيد يحرم عددا من الراغبين في السفر

2022-05-06 / 10:39
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

بعد تحسن العلاقات الإسبانية المغربية، عاد الأمل لعشاق السفر السياحي من المغاربة الراغبين في قضاء عطلة الصيف بإحدى المناطق السياحية بالجارة الشمالية.

و لوحظ خلال الأسابيع الماضية إقبال كثيف على تأشيرة إسبانيا السياحية مقارنة بدول أخرى كفرنسا و إيطاليا، حيث أن نسبة القبول المرتفعة التي تقدمها سفارة إسبانيا المعتمدة بالمغرب ساهمت في توجه العديد من الراغبين في السفر لدول الاتحاد الأوروبي لاختيار إسبانيا عوض الدول الأخرى.

و بحكم الطلب المتزايد و الكبير، وجد الكثير من الراغبين في السفر صعوبات جمة في الحصول على مواعيد لتقديم ملفات التأشيرة للمراكز المعتمدة من طرف سفارة إسبانيا خاصة بمدينة الدار البيضاء.

هذا الأمر دفع العديد للتوجه لمركز الوساطة الخاصة باستلام الملفات بالعاصمة الاقتصادية و هو ما حول بوابته لمكان يعج بالمواطنين فضلا على طوابير طويلة من أصحاب الملفات المقدمة للحصول على التأشيرة.

و استغل بعض السماسرة رغبة عدد كبير من المواطنين في الحصول على موعد لتقديم ملف التأشيرة، حيث يتربصون بهم بالقرب من مركز إيداع الملفات و يقترحون عليهم مواعيد محجوزة سلفا بتقنية “الروبوت” مقابل ميالغ مالية تختلف من شخص لآخر.

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