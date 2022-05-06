روسيا تؤكد: لن نستخدم أسلحة نووية في أوكرانيا

2022-05-06 / 09:56
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هبة بريس - وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية أليكسي زايتسيف اليوم الجمعة، إن روسيا لن تستخدم أسلحة نووية في أوكرانيا.

وأبلغ زايتسيف الصحافيين بأن استخدام روسيا للأسلحة النووية، وهو خطر ناقشه المسؤولون الغربيون علنا، لا ينطبق على ما تسميها موسكو عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز في 14 أبريل إنه بالنظر إلى الانتكاسات التي عانت منها روسيا في أوكرانيا، فإنه “لا يمكن لأي منا أن يستخف بالتهديد الذي يمثله اللجوء المحتمل إلى أسلحة نووية تكتيكية أو أسلحة نووية منخفضة القوة”.

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