مجلس جماعة الدار البيضاء يصادق في دورته العادية على اقتناء بقع أرضية

2022-05-06 / 11:11
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

ترأست نبيلة الرميلي الدورة العادية لشهر ماي التي عقدها مجلس جماعة الدار البيضاء، و ذلك بمقر ولاية جهة الدار البيضاء  سطات.

و خصصت أشغال دورة ماي لمجلس مدينة الدار البيضاء للدراسة والمصادقة على عدد من النقط المدرجة في جدول الأعمال و المتعلقة بالميزانية والتعمير والممتلكات والتراث، فضلا عن مشاريع الاتفاقيات.

و خلال أشغال هاته الدورة، صادق المجلس على اقتناء بقع أرضية بتصميم التهيئة، على أن يتم تخصيصها مستقبلا لبناء وتجهيز قاعة مغطاة للرياضة متعددة الاختصاصات بمقاطعة مولاي رشيد، و كذا لإحداث مركز لتثمين ومعالجة النفايات المنزلية والمشابهة لها بتراب عمالة إقليم مديونة.

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