نشطاء يربطون ظهور الملك و مرافقيه دون كمامة بقرب تخفيف الإجراءات الاحترازية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تصدرت صور الملك محمد السادس و حراسه و الوفد المرافق له خلال إعطائه انطلاقة بناء المستشفى الجديد ابن سينا بالرباط المشهد بمواقع التواصل الاجتماعي طيلة الساعات الماضية.

و ظهر الملك خلال حفل انطلاقة بناء أضخم مستشفى بالمملكة و هو بدون كمامة، كما كان كل حراسه و الطاقم المرافق و المسؤولين دون كمامات، بعدما كان إجباريا وضعها خاصة من طرف المنتمين لجهاز الأمن.

هذا الأمر جعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يربطونه بقرب الإعلان الرسمي عن تخفيف الإجراءات الاحترازية و منها التخلي عن إجبارية وضع الكمامة بالأماكن العمومية.

و بالرغم من تحسن الحالة الوبائية ببلادنا ، غير أن السلطات احتفظت بعدد من الإجراءات التي فرضت خلال الجائحة و منها وضع الكمامة و التي تعتبر وفق مقتضيات الطوارئ الصحية إلزامية.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس حرص طيلة الجائحة على ارتداء “كمامة طبية” خلال كل الأنشطة الرسمية التي ظهر فيها و ذلك في رسالة واضحة للمواطنين بضرورة التقيد بالاجراءات الإحترازية ضد كوفيد 19.

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