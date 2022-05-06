نشطاء يربطون ظهور الملك و مرافقيه دون كمامة بقرب تخفيف الإجراءات الاحترازية

2022-05-06 / 13:09
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تصدرت صور الملك محمد السادس و حراسه و الوفد المرافق له خلال إعطائه انطلاقة بناء المستشفى الجديد ابن سينا بالرباط المشهد بمواقع التواصل الاجتماعي طيلة الساعات الماضية.

و ظهر الملك خلال حفل انطلاقة بناء أضخم مستشفى بالمملكة و هو بدون كمامة، كما كان كل حراسه و الطاقم المرافق و المسؤولين دون كمامات، بعدما كان إجباريا وضعها خاصة من طرف المنتمين لجهاز الأمن.

هذا الأمر جعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يربطونه بقرب الإعلان الرسمي عن تخفيف الإجراءات الاحترازية و منها التخلي عن إجبارية وضع الكمامة بالأماكن العمومية.

و بالرغم من تحسن الحالة الوبائية ببلادنا ، غير أن السلطات احتفظت بعدد من الإجراءات التي فرضت خلال الجائحة و منها وضع الكمامة و التي تعتبر وفق مقتضيات الطوارئ الصحية إلزامية.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس حرص طيلة الجائحة على ارتداء “كمامة طبية” خلال كل الأنشطة الرسمية التي ظهر فيها و ذلك في رسالة واضحة للمواطنين بضرورة التقيد بالاجراءات الإحترازية ضد كوفيد 19.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فاس .. إيقاف مشتبه فيه كان موضوع 14 مذكرة بحث

فاس .. إيقاف مشتبه فيه كان موضوع 14 مذكرة…

2022-05-06 / 13:51
Photo of بعد “واقعة أكادير”.. تجدد مطالب إطلاق سراح “شرطي المرور” بالبيضاء

بعد “واقعة أكادير”.. تجدد مطالب إطلاق سراح “شرطي المرور”…

2022-05-06 / 13:45
Photo of بأكادير.. المغرب والأمم المتحدة يحتفيان باليوم العالمي لشجرة أركان

بأكادير.. المغرب والأمم المتحدة يحتفيان باليوم العالمي لشجرة أركان

2022-05-06 / 13:18
Photo of الرميلي تدعو لتثمين نفايات البيضاء و الاستفادة منها على غرار المدن العالمية

الرميلي تدعو لتثمين نفايات البيضاء و الاستفادة منها على…

2022-05-06 / 12:19
Photo of أمن الجديدة يتفاعل مع “صورة” توثق لعملية سرقة بالعنف

أمن الجديدة يتفاعل مع “صورة” توثق لعملية سرقة بالعنف

2022-05-06 / 12:13
Photo of نمو رقم معاملات “الطرق السيارة” إلى 3,2 مليار درهم خلال 2021

نمو رقم معاملات “الطرق السيارة” إلى 3,2 مليار درهم…

2022-05-06 / 11:27
Photo of أشقاء يعتدون على شخص بالقصر الكبير.. والأمن ينفي إصابة الضحية بعاهة

أشقاء يعتدون على شخص بالقصر الكبير.. والأمن ينفي إصابة…

2022-05-06 / 10:58
Photo of شهادة عدم الصبغة الفلاحية : دورية مشتركة بين وزارات إعداد التراب الوطني والداخلية والفلاحة

شهادة عدم الصبغة الفلاحية : دورية مشتركة بين وزارات…

2022-05-06 / 10:47
Photo of إقبال كبير على تأشيرات إسبانيا و نظام المواعيد يحرم عددا من الراغبين في السفر

إقبال كبير على تأشيرات إسبانيا و نظام المواعيد يحرم…

2022-05-06 / 10:39
Photo of تقرير: أكثر من نصف المغاربة يمارسون الرياضة بانتظام

تقرير: أكثر من نصف المغاربة يمارسون الرياضة بانتظام

2022-05-06 / 10:33

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق