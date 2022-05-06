طنجة..مصرع شخصين حرقا داخل سيارة

هبة بريس - مكتب طنجة

لقي شخصان مصرعهما ، صباح اليوم الجمعة 06 ماي، حرقا داخل سيارة على مستوى الممر تحت أرضي “بني مكادة” بمدينة طنجة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد اشتعلت النيران بالسيارة بعد اصطدامها بشكل قوي بالممر تحت أرضي ، حيث لفظ سائق السيارة ومرافقه أنفاسهما حرقا داخل السيارة.

وقد استنفر الحادث عناصر الوقاية المدنية التي هرعت الى عين المكان لاخماد النيران المشتعلة بالسيارة في الوقت الذي باشرت فيه المصالح الامنية اجراءاتها المسطرية .

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