رحاب: “المجلس لي جا كيفرق السيارات و الخاسر هو المواطن البيضاوي”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تفاعلا مع موضوع سيارات الخدمة الذي أحدث رجة بمواقع التواصل الاجتماعي، غردت القيادية الاتحادية حنان رحاب منتقدة قرار المجلس الجماعي للدار البيضاء.

و كتبت رحاب عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تدوينة قالت فيها: “اليوم و في عز الأزمة، مجلس مدينة الدار البيضاء يوزع سيارات من نوع أودي على رؤساء مقاطات الدار البيضاء وعلى خدمتهم الزينة”.

و زادت حنان رحاب البرلمانية السابقة بألوان الوردة قائلة: “عموما المجلس اللي جا تيفرق السيارات، وكل واحد يتفنن في نوعها، أودي الخاسر الأول والدائم هو المواطن البيضاوي”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0