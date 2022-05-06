طقس الجمعة.. أجواء مستقرة بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة ، أن تتشكل كتل ضبابية أو ضباب محلي بالسهول الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية.

كما يتوقع أن تتمركز سحب غير مستقرة مصحوبة بزخات رعدية ومحلية خلال الظهيرة بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحه الشرقية والريف ، فيما سيظل الطقس مستقرا بباقي المناطق .

وستهب الرياح ضعيفة الى معتدلة في أغلب الأحيان من الشمال عموما.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و09 درجات بمرتفعات الأطلس ، الريف والمنطقة الشرقية، ما بين 09 و14 درجة بالسايس، الواجهة المتوسطية والسهول الشمالية ، ما بين 20 و25 درجة بأقصى جنوب البلاد . وستكون ما بين 14 و 19 درجة بباقي المناطق .

أما درجات الحرارة العليا ، فستكون في ارتفاع.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان ما بين رأس سبارتيل والدار البيضاء ، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل .

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