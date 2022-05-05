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بايدن يعين أول متحدثة باسم البيت الأبيض من أصول إفريقية

2022-05-05 / 22:03
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هبة بريس _ الرباط

أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، تعيين كارين جان بيير متحدثة باسم البيت الأبيض، خلفا لجين ساكي التي ستغادر منصبها في 13 مايو.

وبحسب بيان صحفي، قال بايدن “أنا فخور بأن أعلن أن كارين جان بيير ستعمل متحدثة للبيت الأبيض”.

وأضاف “لا تجلب كارين الخبرة والموهبة والنزاهة اللازمة لهذه الوظيفة فحسب، ولكنها ستستمر في قيادة الطريق والتواصل حول عمل إدارة بايدن وهاريس نيابة عن الشعب الأميركي.. لقد عرفنا أنا وجيل (السيدة الأولى) كارين واحترمناها منذ فترة طويلة وستكون صوتا قويا يتحدث نيابة عني وعن هذه الإدارة”.

وأشار بايدن إلى ساكي وضعت معيارا لإعادة الاحترام إلى غرفة المؤتمرات الصحفية في البيت الأبيض، مقدما شكره لها.

وستصبح جان بيار أول امرأة من أصور إفريقية تشغل منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض

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