بايدن-ومحمد-السادس

هل تخطط إسرائيل لاحتضان لقاء بين الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي جو بايدن ؟

2022-05-05 / 21:40
2
هبة بريس _ الرباط

كشف موقع أكسيوس” الأمريكي” ان . إسرائيل تخطط لاستضافة اجتماع إقليمي بحضور أبرز زعماء العالم، في يونيو المقبل، وذلك بعد أشهر من قمة النقب الأخيرة.

وأفاد الموقع الأمريكي أن عقد الاجتماع، والذي من المرتقب أن توجه فيه دعوة للمغرب، في حالة الاتفاق الكلي بين الطرفين، سيكون بهدف إبراز الالتزام الأمريكي تجاه قضايا المنطقة المذكورة .

وسيكون الملك محمد السادس من بين الزعماء المدعوين لهذا الاجتماع في حال ما تم الاتفاق عليه بشكل نهائي، إذ إن التقرير ربط الأمر بقمة النقب التي نُظمت شهر مارس الماضي وحضرها وزير الخارجية ناصر بوريطة ممثلا للمملكة، إذ أورد أن الهدف هو “مواصلة الزخم الذي أطلقه هذا الاجتماع لتعزيز اتفاقيات أبراهام”.

ووجه بينيت دعوة لبايدن لزيارة إسرائيل يوم 24 أبريل الماضي وهو ما وافق عليه الرئيس الأمريكي وفق بيان للبيت الأبيض

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الداخلية الإسبانية..“مرحبا 2022 “نموذج للتنسيق الجيد” بين إسبانيا والمغرب

الداخلية الإسبانية..“مرحبا 2022 “نموذج للتنسيق الجيد” بين إسبانيا والمغرب

2022-05-05 / 22:21
Photo of خبراء دوليون يفندون أطروحات ”البوليزاريو“ حول استغلال المغرب للثروات الطبيعية

خبراء دوليون يفندون أطروحات ”البوليزاريو“ حول استغلال المغرب للثروات…

2022-05-05 / 19:05
Photo of أخنوش : الحكومة دخلت في مرحلة جديدة من الثقة مع النقابات

أخنوش : الحكومة دخلت في مرحلة جديدة من الثقة…

2022-05-05 / 15:45
Photo of بيتاس : مشروع أنبوب الغاز النيجيري يسير في الإتجاه الصحيح

بيتاس : مشروع أنبوب الغاز النيجيري يسير في الإتجاه…

2022-05-05 / 14:40
Photo of المغرب وإسبانيا يعقدان اجتماعا تنسيقيا للتحضير لعملية “مرحبا 2022”

المغرب وإسبانيا يعقدان اجتماعا تنسيقيا للتحضير لعملية “مرحبا 2022”

2022-05-05 / 13:25
Photo of تطبيق مذكرة الداخلية حول تنازع المصالح يفجر الخلافات الحزبية بالدار البيضاء

تطبيق مذكرة الداخلية حول تنازع المصالح يفجر الخلافات الحزبية…

2022-05-05 / 11:00
Photo of العدوي في ضيافة مجلسي البرلمان و” الجواز ” يبعد منيب من جديد

العدوي في ضيافة مجلسي البرلمان و” الجواز ” يبعد…

2022-05-05 / 10:28
Photo of مالطا تمنع طائرة جزائرية من نقل “نشطاء” تابعين لجبهة “البوليساريو” الانفصالية

مالطا تمنع طائرة جزائرية من نقل “نشطاء” تابعين لجبهة…

2022-05-04 / 20:59
Photo of الشبيبة التجمعية تشيد بالاتفاق الحكومي-النقابي، وتندد بتصريحات بنكيران

الشبيبة التجمعية تشيد بالاتفاق الحكومي-النقابي، وتندد بتصريحات بنكيران

2022-05-04 / 19:55
Photo of سفير : المغرب والمملكة المتحدة يستفيدان من تكامل اقتصاديهما

سفير : المغرب والمملكة المتحدة يستفيدان من تكامل اقتصاديهما

2022-05-04 / 14:39

‫2 تعليقات

  1. ما سمي باتفاقيات السلام أو الصلح أو التطبيع محرمة وباطلة شرعا، وجريمة كبرى، وخيانة لحقوق الله تعالى ورسوله، وحقوق فلسطين أرضا وشعبا، والأمة الإسلامية. ما تم ، لا يُسمّى صلحا في حقيقته ولا هدنة، وإنما هو تنازل عن أقدس الأراضي وأكثرها بركة.
     التطبيع مع إسرائيل “يمثل أيضا إقرارا بشرعية العدو المحتل، واعترافا به، وبما يرتكبه من الجرائم المحرمة شرعاً، وقانوناً، وإنسانيا من القتل والتشريد بحق الشعب الفلسطي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق