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محاولة إنتحار شرطي بالقنيطرة باستعمال سلاحه الوظيفي

2022-05-05 / 23:44
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أقدم شرطي على محاولة للانتحار بمنطقة أولاد أوجيه بالقنيطرة،اليوم الخميس 5 ماي الحاري، باستعمال سلاحه الوظيفي بعدما أطلق رصاصتين على رأسه.

وقالت مصادر أن الشرطي، لازال على قيد الحياة ويتم تشخيص حالته الحرجة بمستشفى المدينة.

المصاب، يبلغ من العمر 38 سنة والتحق مؤخرا للعمل بالدائرة الأمنية الثانية، نقل في وضعية صحية جد حرجة إلى مستعجلات مستشفى الإدريسي بالقنيطرة على متن سيارة الإسعاف، فيما فتحت الشرطة القضائية تحقيقا في النازلة لمعرفة ملابسات إقدامه على محاولة الانتحار.

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