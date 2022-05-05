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صحيفة : غاز الجزائر نحو إسبانيا يُواصل التراجع

2022-05-05 / 21:10
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هبة بريس _ الرباط

كشفت صحيفة “بيزنيز إنسايدر ” ، أن تدفقات الغاز الجزائري على إسبانيا تواصل تراجعها .

وقال ذات المنبر الاعلامي إن تدفق الغاز تراجع بنسبة 20,2 في المائة، وفق بيانات يوم أمس الأربعاء، مقارنة بما كان عليه الوضع في الشهور الماضية.

وبررت الصحيفة هذا التراجع بموقف اسبانيا الجديد من قضية الصحراء وإعلان دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي لإنهاء النزاع،

وسجلت ان تدفقات الغاز كانت عادية غير ان التراجع الى 20 بالمائة مع بداية الشهر الجاري يعود بالأساس الى موقف مدريد الاخير

واكدت إسبانيا فيما سبق أن الغاز الذي ستنقله إلى المغرب لن يأتي من الجزائر، التي هددت بفسخ عقدها مع مدريد إذا ما أعادت تصدير الغاز المستورد منها إلى طرف ثالث، في إشارة إلى المغرب.

وتوقفت الجزائر عن إمداد إسبانيا بالغاز عن طريق المغرب في نهاية أكتوبر عبر خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين البلدين بشأن قضية الصحراء المغربية.

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‫3 تعليقات

  3. الجزائر تقوم بعمل (الضرائر) غير أنها الوحيدة التي يصيبها شر عملها.
    تصرفها الصبياني يساعد جيرانها للتخلص من التبعية الطاقية لها و يوما ستندم على شر أعمالها.

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