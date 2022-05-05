قطاع السيارات.. انخفاض المبيعات بنسبة 8,56 بالمائة

هبة بريس _ اقتصاد

أفادت الإحصائيات الشهرية الصادرة عن جمعية مستوردي السيارات بالمغرب أن مبيعات السيارات الجديدة بلغت 53 ألفا و912 سيارة عند متم أبريل 2022، بانخفاض قدره 8,56 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.

وأوضح المصدر ذاته أن عدد التسجيلات الجديدة بالنسبة لسيارات الخواص بلغ 48 ألفا و148 سيارة، أي بانخفاض نسبته 7,74 بالمائة، في حين بلغ عدد السيارات النفعية الخفيفة 5764 سيارة (ناقص 14,87 بالمائة).

وما يزال صنف « داسيا » يحتل الصدارة بالنسبة لسيارات الخواص بنسبة 26,74 بالمائة من حصة السوق، أي ما يعادل 12 ألفا و874 تسجيلا جديدا عند متم أبريل الماضي، متبوعا بصنف « رونو » بـ 6938 سيارة جديدة (14,41 في المائة من حصة السوق)، و »هيونداي » (5210 سيارة و10,82 في المائة من حصة السوق)، ثم « بوجو » (3676 سيارة وحصة من السوق قدرها 7,63 في المائة).

وبخصوص السيارات النفعية الخفيفة، سجل المصدر ذاته، أن مبيعات صنف « رونو » سجلت ارتفاعا بنسبة 91,15 بالمائة لترتفع إلى 1296 سيارة (22,48 في المائة من حصة السوق)، بينما عرف صنف « دونغ فينغ سوكون » تراجعا ب 41,64 بالمائة ليستقر عند 831 سيارة (14,42 في المائة من حصة السوق). فيما ارتفعت مبيعات صنف « ميتسوبيشي » بنسبة 8,81 في المائة لتصل إلى 741 وحدة (12,86 بالمائة من حصة السوق).

وفيما يتعلق بصنف السيارات الفاخرة، فقد بلغت مبيعات سيارات صنف « أودي » 1441 سيارة في متم أبريل الماضي، بحصة من السوق تناهز 2,99 بالمائة، متبوعة ب »ميرسيديس » (983 سيارة وحصة من السوق تبلغ 2,04 في المائة)، ثم « بي إم دوبل في » (910 سيارة وحصة تناهز 1,89 في المائة).

وعلاوة على ذلك، سجلت جمعية مستوردي السيارات بالمغرب تراجع مبيعات كل من « بورش » بنسبة 3,73 بالمائة إلى 129 سيارة، و »جاكوار » بنسبة 2,44 في المائة (40 وحدة).

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