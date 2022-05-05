الصورة تعبيرية

قطاع السيارات.. انخفاض المبيعات بنسبة 8,56 بالمائة

2022-05-05 / 20:08
4
هبة بريس _ اقتصاد

أفادت الإحصائيات الشهرية الصادرة عن جمعية مستوردي السيارات بالمغرب أن مبيعات السيارات الجديدة بلغت 53 ألفا و912 سيارة عند متم أبريل 2022، بانخفاض قدره 8,56 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.

وأوضح المصدر ذاته أن عدد التسجيلات الجديدة بالنسبة لسيارات الخواص بلغ 48 ألفا و148 سيارة، أي بانخفاض نسبته 7,74 بالمائة، في حين بلغ عدد السيارات النفعية الخفيفة 5764 سيارة (ناقص 14,87 بالمائة).

وما يزال صنف « داسيا » يحتل الصدارة بالنسبة لسيارات الخواص بنسبة 26,74 بالمائة من حصة السوق، أي ما يعادل 12 ألفا و874 تسجيلا جديدا عند متم أبريل الماضي، متبوعا بصنف « رونو » بـ 6938 سيارة جديدة (14,41 في المائة من حصة السوق)، و »هيونداي » (5210 سيارة و10,82 في المائة من حصة السوق)، ثم « بوجو » (3676 سيارة وحصة من السوق قدرها 7,63 في المائة).

وبخصوص السيارات النفعية الخفيفة، سجل المصدر ذاته، أن مبيعات صنف « رونو » سجلت ارتفاعا بنسبة 91,15 بالمائة لترتفع إلى 1296 سيارة (22,48 في المائة من حصة السوق)، بينما عرف صنف « دونغ فينغ سوكون » تراجعا ب 41,64 بالمائة ليستقر عند 831 سيارة (14,42 في المائة من حصة السوق). فيما ارتفعت مبيعات صنف « ميتسوبيشي » بنسبة 8,81 في المائة لتصل إلى 741 وحدة (12,86 بالمائة من حصة السوق).

وفيما يتعلق بصنف السيارات الفاخرة، فقد بلغت مبيعات سيارات صنف « أودي » 1441 سيارة في متم أبريل الماضي، بحصة من السوق تناهز 2,99 بالمائة، متبوعة ب »ميرسيديس » (983 سيارة وحصة من السوق تبلغ 2,04 في المائة)، ثم « بي إم دوبل في » (910 سيارة وحصة تناهز 1,89 في المائة).

وعلاوة على ذلك، سجلت جمعية مستوردي السيارات بالمغرب تراجع مبيعات كل من « بورش » بنسبة 3,73 بالمائة إلى 129 سيارة، و »جاكوار » بنسبة 2,44 في المائة (40 وحدة).

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of صحيفة : غاز الجزائر نحو إسبانيا يُواصل التراجع

صحيفة : غاز الجزائر نحو إسبانيا يُواصل التراجع

2022-05-05 / 21:10
Photo of قطاع البناء والاشغال العمومية يحدث 29 ألف منصب شغل

قطاع البناء والاشغال العمومية يحدث 29 ألف منصب شغل

2022-05-05 / 11:49
Photo of مجلس المنافسة يغرَم شركة ’’سيكا’’ السويسرية

مجلس المنافسة يغرَم شركة ’’سيكا’’ السويسرية

2022-05-04 / 23:44
Photo of أخنوش يعقد اجتماعا تنسيقيا لتنزيل مخرجات اتفاق الحوار الاجتماعي

أخنوش يعقد اجتماعا تنسيقيا لتنزيل مخرجات اتفاق الحوار الاجتماعي

2022-05-04 / 19:37
Photo of تحويلات مغاربة العالم .. 22,91 مليار درهم

تحويلات مغاربة العالم .. 22,91 مليار درهم

2022-05-04 / 18:42
Photo of ارتفاع العجز التجاري ب42,9 في المائة حتى نهاية مارس 2022

ارتفاع العجز التجاري ب42,9 في المائة حتى نهاية مارس…

2022-05-04 / 17:07
Photo of صندوق النقد الدولي: المغرب استجاب على نحو سريع لأزمة “كوفيد-19”

صندوق النقد الدولي: المغرب استجاب على نحو سريع لأزمة…

2022-05-04 / 16:11
Photo of ازمة أسمدة …وزير الزراعة البرازيلي يزور المغرب في جولة دبلوماسية

ازمة أسمدة …وزير الزراعة البرازيلي يزور المغرب في جولة…

2022-05-04 / 12:37
Photo of وزير نيجيري: نسعى لتمويل خط أنابيب غاز إلى أوروبا عبر المغرب

وزير نيجيري: نسعى لتمويل خط أنابيب غاز إلى أوروبا…

2022-05-03 / 09:30
Photo of بنك المغرب يسجل ارتفاعا للقروض المقدمة للأسر

بنك المغرب يسجل ارتفاعا للقروض المقدمة للأسر

2022-05-02 / 18:05

‫4 تعليقات

  3. المواطن كيفكر دابا غير فالمصاريف دالماكل والملبس ….مغايفكرش فالطوموبيل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق