فرنسا.. سطو مسلح على محل مجوهرات "شانيل" وسط باريس

فرنسا.. سطو مسلح على محل مجوهرات “شانيل” وسط باريس

2022-05-05 / 19:59
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هبة بريس _ وكالات

شهد محل مجوهرات “شانيل” وسط العاصمة الفرنسية باريس سطوا مسلحا نفذه أربعة ملثمين.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عملية السطو.

ووثق المقطع أربعة أشخاص ملثمين يرتدون لباسا أسود اللون وهم يغادرون المحل على متن دراجتين ناريتين بعد الاستيلاء على المجوهرات.

وأكد مصدر من الشرطة الفرنسية لـ “BFMTV” أن الملثمين كانوا مسلحين ببندقية قنص، مؤكدا عدم تسجيل إصابات في صفوف المواطنين.

ولم يكشف مسؤولو المتجر عن قيمة البضائع المسروقة، وأكدت الشرطة أن لا معلومات لديها عن هويات اللصوص.

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