الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الفرنسي بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني
الملك محمد السادس

برقية تعزية من الملك إلى أفراد أسرة المرحوم لحسن السكوري

2022-05-05 / 19:54
3
هبة بريس _ الرباط

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم لحسن السكوري، وزير الشباب والرياضة الأسبق.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “تلقينا ببالغ التأثر نعي المشمول بعفو الله ورضاه، المرحوم لحسن السكوري، تغمده الله بواسع رحمته وغفرانه”.

وبهذه المناسبة المحزنة، أعرب جلالة الملك لأفراد أسرة الراحل، ومن خلالهم لكافة أهلهم وذويهم، ولعائلته السياسية الوطنية، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، سائلا الله تعالى “أن يعوضكم عن فقدانه جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يجزيه خير الجزاء عما أسداه لوطنه، في مختلف المهام والمسؤوليات الحكومية التي تقلدها في غيرة مكينة على ثوابت الأمة ومقدسات

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ايت الطالب : المستشفى الجديد “ابن سينا” يأتي لتقوية العرض الصحي

ايت الطالب : المستشفى الجديد “ابن سينا” يأتي لتقوية…

2022-05-05 / 20:36
Photo of لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي تقر مشروع قانون يتيح مقاضاة دول أوبك

لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي تقر مشروع قانون يتيح مقاضاة…

2022-05-05 / 19:22
Photo of قتلى وجرحى في هجوم وسط إسرائيل

قتلى وجرحى في هجوم وسط إسرائيل

2022-05-05 / 18:48
Photo of الحكومة تكشف مستجدات إدماج طلبة أوكرانيا

الحكومة تكشف مستجدات إدماج طلبة أوكرانيا

2022-05-05 / 18:36
Photo of (إيسيسكو) تطلق مشروع تطوير التعليم المفتوح بالجامعات في العالم الإسلامي

(إيسيسكو) تطلق مشروع تطوير التعليم المفتوح بالجامعات في العالم…

2022-05-05 / 18:03
Photo of مسؤولة : عملية العبور “مرحبا 2022” ستكون فريدة من نوعها

مسؤولة : عملية العبور “مرحبا 2022” ستكون فريدة من…

2022-05-05 / 17:39
Photo of جلسة عمومية بمجلس المستشارين الثلاثاء حول السياسة العامة

جلسة عمومية بمجلس المستشارين الثلاثاء حول السياسة العامة

2022-05-05 / 17:23
Photo of أمن الرشيدية يوقف 5 طلبة متهمين بالاختطاف والاحتجاز والسرقة

أمن الرشيدية يوقف 5 طلبة متهمين بالاختطاف والاحتجاز والسرقة

2022-05-05 / 17:12
Photo of غيثة مزور : الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والنقابات “تاريخي”

غيثة مزور : الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والنقابات “تاريخي”

2022-05-05 / 16:40
Photo of استئنافية سطات تؤجل النظر في قضية أساتذة الكلية والمحكمة تعتبر الملف جاهزا

استئنافية سطات تؤجل النظر في قضية أساتذة الكلية والمحكمة…

2022-05-05 / 16:16

‫3 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق