برقية تعزية من الملك إلى أفراد أسرة المرحوم لحسن السكوري

هبة بريس _ الرباط

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم لحسن السكوري، وزير الشباب والرياضة الأسبق.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “تلقينا ببالغ التأثر نعي المشمول بعفو الله ورضاه، المرحوم لحسن السكوري، تغمده الله بواسع رحمته وغفرانه”.

وبهذه المناسبة المحزنة، أعرب جلالة الملك لأفراد أسرة الراحل، ومن خلالهم لكافة أهلهم وذويهم، ولعائلته السياسية الوطنية، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، سائلا الله تعالى “أن يعوضكم عن فقدانه جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يجزيه خير الجزاء عما أسداه لوطنه، في مختلف المهام والمسؤوليات الحكومية التي تقلدها في غيرة مكينة على ثوابت الأمة ومقدسات

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