قتلى وجرحى في هجوم وسط إسرائيل

هبة بريس _ وكالات

قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة، الخميس، في هجوم وقع ببلدة إلعاد وسط إسرائيل، حسبما أعلنت مصادر طبية.

وقالت “نجمة داود الحمراء” للاستجابة للطوارئ إن شخصا رابعا في حالة حرجة، وفقا لما نقلت عنها فرانس برس.

ويتزامن هذا الهجوم مع احتفال إسرائيل بذكرى تأسيسها، ويأتي في أعقاب سلسلة من الهجمات الدامية التي نفذها فلسطينيون وعرب إسرائيليون في الأسابيع الأخيرة.

ونقلت صحيفة “هآرتس” أن الشرطة لم تتمكن بعد من تأكيد ما إذا كان الضحايا قد تعرضوا للطعن أو أصيبوا بالرصاص، فيما لا تزال تحقق في ملابسات الحادث.

ودعت السلطات الإسرائيلية السكان إلى على عدم مغادرة منازلهم.

ونقل مراسل “الحرة” عن الشرطة الإسرائيلية القول إن الهجوم نفذه شخصان.

وأضاف أن بلدة إلعاد حيث تم الهجوم شهدت انتشار أمنيا مكثفا.

وقال إن الشرطة تجري عملية تمشيط في بلدة إلعاد بحثا عن منفذي الهجوم.

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