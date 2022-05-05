الحكومة تكشف مستجدات إدماج طلبة أوكرانيا

هبة بريس _ الرباط

تحدث الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن جديد ملف إدماج طلبة أوكرانيا وقال، أن الحكومة تابعت بشكل دقيق هذا الملف منذ بدايته.

وكشف بيتاس انه تم إحصاء عدد الطلبة والذي وصل لـ7000 طلبة، مشيرا إلى أن الحكومة تملك عدة خيارات القابلة للتطبيق لإدماجهم في مسارات دراسية، وطنيا أو دوليا، من بينها رومانيا وهنغاريا.

وقال ايضا أنه سيتم المرور الآن لمرحلة جديدة تهم استقبال ملفات الطلبة بعد انتهاء المرحلة الأولى التي همت إحصاء هؤلاء الطلبة، حيث تم التوصل إلى أن 2100 طالب يدرسون الطب والصيدلة وطب الأسنان، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا تحديد هذه المسارات.

وفي هذا الصدد، نظم آباء و أمهات و أولياء أمور الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا اليوم وقفة احتجاجية بالرباط أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتعبير عن امتعاضهم من تأخر تسوية ملفهم المطلبي.

و رفع المحتجون لافتات و شعارات تطالب من الجهات الوصية تسريع حل المشاكل العالقة و التي تجهل مستقبل أبنائهم العلمي في كف عفريت، مجددين في الوقت ذاته مطالبهم لدمج فلذات كبدهم في الجامعات المغربية.

و استنكر المحتجون الدعوات التي تفيد بضرورة إجراء امتحانات تقييم لاختيار الطلبة الذين سيتم دمجهم في الجامعات المغربية بحجة الجودة أو محدودية الأماكن، مطالبين بدمج جميع الطلبة دون انتقاء او شروط مسبقة

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