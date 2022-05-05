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حزب ماكرون يغير اسمه إلى حزب “النهضة”

2022-05-05 / 18:13
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هبة بريس _ الرباط

غيّر حزب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اسمه من “الجمهورية إلى الأمام” إلى “النهضة” على ما أعلن أمينه العام، ستانيسلاس غيرييني، الخميس.

وأوضح غيريني “نباشر حركة تجدد للجمهورية إلى الأمام لكي نستمر في توسيع هذه الحركة السياسية التي أسسها الرئيس إيمانويل ماكرون قبل ما يزيد بقليل على ست سنوات وتحويلها إلى حزب سياسي يحمل اسم النهضة”.

وأكد غيريني أن حزب النهضة يهدف إلى “البقاء وفيا لإرادة الرئيس” القائمة على “اختيار النور على الظلمة دائما” و”وفيا لما نقوم به على الساحة الأوروبية”.

وجاء كلامه خلال مؤتمر صحافي عقده في باريس مع رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب (من حركة آفاق اليمينية) ورئيس الجمعية الوطنية ريشار فيران (الجمهورية إلى الأمام) والوزير السابق فرنسوا بايرو (الحركة الديمقراطية، وسطي).

وأعلن هؤلاء اتحادا يحمل اسم “معا” يضم هذه الأحزاب التي تشكل الغالبية الرئاسية، استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في 12 يونيو و19 منه.

وحصل حزب آفاق على 58 مرشحا للانتخابات التشريعية المقبلة في حين ستحصل الحركة الديموقراطية على 101 إلى 110 مرشحين على ما أفادت مصادر في الحركتين. ويتوقع ان يقدم الجمهورية إلى الأمام 400 مرشح فيما يصل عدد المقاعد في الجمعية الوطنية إلى 577.

وأعيد انتخاب ماكرون رئيسا لفرنسا في 24 إبريل بحصوله على 58,55 % من الأصوات في مواجهة مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن التي حققت 41,45 % ما إظهر انقساما كبيرا في البلاد.

وتراجعت شعبية إيمانويل ماكرون اربع نقاط مئوية في شهر في حين بات جان لوك ميلانشون مرشح اليسار الرادكالي إلى الانتخابات الرئاسية الشخصية الثانية التي تتمتع بأكبر شعبية في فرنسا بعد إدوار فيليب الذي تشهد علاقته بالرئيس توترا راهنا على خلفية الانتخابات التشريعية.

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