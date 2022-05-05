غيثة مزور : الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والنقابات “تاريخي”

هبة بريس _ الرباط

قالت غيثة مزور، الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اليوم الخميس، ان التوقيع على الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والنقابات و “الباطرونا” يعتبر تاريخي”

وأضافت الوزيرة، خلال الندوة الصحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن ” هذه هي الجولة الأولى في سياق تنزيل النموذج التنموي الجديد، ”.

وحول الحصيلة كشفت مزور أن ” الاتفاق الاجتماعي تمخض عن عدد من الإجراءات المهمة، ابرزها رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام الى 3500 درهم، مما سيرفع من القدرة الشرائية للموظفين،

وأشارت الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة الى أن ” الاتفاق الاجتماعي يشمل أيضا اجراء مهم وهو خلق مؤسسة الأعمال الاجتماعية للقطاعات الوزارية التي لا تتوفر اليوم على مؤسسة اجتماعية، وستخص 10 قطاعات وزارية التي تشمل تقريبا 12 ألف موظف”.

وأكدت الوزيرة أن ” الحكومة التزمت أيضا بالرفع من “الحصيص” أو ” كوطا الترقي”، مشيرة الى أن ” الحكومة تلتزم بأن ترتقي عدد الموظفين في السنة ليصل الى 36 موظف

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