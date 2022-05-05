غيثة مزور : الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والنقابات “تاريخي”
قالت غيثة مزور، الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اليوم الخميس، ان التوقيع على الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والنقابات و “الباطرونا” يعتبر تاريخي”
وأضافت الوزيرة، خلال الندوة الصحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن ” هذه هي الجولة الأولى في سياق تنزيل النموذج التنموي الجديد، ”.
وحول الحصيلة كشفت مزور أن ” الاتفاق الاجتماعي تمخض عن عدد من الإجراءات المهمة، ابرزها رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام الى 3500 درهم، مما سيرفع من القدرة الشرائية للموظفين،
وأشارت الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة الى أن ” الاتفاق الاجتماعي يشمل أيضا اجراء مهم وهو خلق مؤسسة الأعمال الاجتماعية للقطاعات الوزارية التي لا تتوفر اليوم على مؤسسة اجتماعية، وستخص 10 قطاعات وزارية التي تشمل تقريبا 12 ألف موظف”.
وأكدت الوزيرة أن ” الحكومة التزمت أيضا بالرفع من “الحصيص” أو ” كوطا الترقي”، مشيرة الى أن ” الحكومة تلتزم بأن ترتقي عدد الموظفين في السنة ليصل الى 36 موظف
6 تعليقات
بغيتك هده 3500 درهم إنشاء الله قالتلك تاريخي الله يعطينا وجهك
نعم تاريخي بدرجة التواطىء الغير مسبوق الذي حصل فيه ..إتفاق من أجل نقل 3800 موظف من السلم 7ال السلم 8
و إعطاء زادة 100درهم لما يقرب من 32000طفل
حقيقة تاريخي ههه
حقيقة حكومة الشفوي و الاشهار و العالم الافتراضي.
لعن الله الراشي و المرتشي نسبة إلى زيادة دعم النقابات ب30٪.
و في الأخير جنازة رجل و عند الله يختصم المتاخصمون.
هههههه عن اي اتفاقات تتكلمون!!؟؟
اتفاقات مع من هم عبيد لكم ؟ متى كان العبد يعبر عن رأيه ؟؟؟
تضنون انكم تستحمرون الشعب ،وفي الواقع تستحمرون انفسكم امام اسيادكم من الدول المتقدمة ،متقدمة بحكامها وشعوبها، يا حكام الذل والعار
كاين اللي تايكذب الكذبة و تيتيقها!
ههه قالك تاريخي مجرد فتات وإلا