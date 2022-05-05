العثور على جثة رجل خمسيني معلقة بشجرة في برشيد

هبة بريس ـ الدار البيضاء

اهتز الحي الحسني بمدينة برشيد صباح اليوم على وقع خبر العثور على جثة معلقة بشجرة وسط إحدى الأحياء السكنية الشعبية بالمدينة.

و فوجئ عدد من المواطنين صبيحة اليوم بجثة رجل معلقة بشجرة و هو ما دفعهم لربط الاتصال بعناصر الأمن و السلطة الذين حلوا على وجه السرعة لعين المكان.

و تعود الجثة لرجل في نهاية عقده الخامس، و كان يشتغل قيد حياته كمياوم في مجال البناء، و أصوله من منطقة جماعة رياح غير البعيدة عن مدينة برشيد.

و تظل أسباب الحادث مجهولة لحدود الساعة بالرغم من أن فرضية الانتحار تظل قائمة، حيث تم نقل جثة الهالك بتعليمات من النيابة العامة لمستودع الأموات قصد إجراء تشريح لها، فيما فتحت عناصر الأمن تحقيقا في هذا الحادث المأساوي.

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