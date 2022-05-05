أخنوش : الحكومة دخلت في مرحلة جديدة من الثقة مع النقابات

هبة بريس _ الرباط

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة دخلت في مرحلة جديدة من الثقة مع النقابات، من خلال التوقيع على “الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي”.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن أخنوش أكد في مستهل أشغال المجلس على أهمية التوقيع على هذا الميثاق، بهدف مأسسة الحوار الاجتماعي، وخلق سلاسة وانتظامية مواعيده، تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأبرز أخنوش أن الاتفاق الهام الذي وقعته الحكومة، يوم 30 أبريل الماضي، مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، في إطار جولات الحوار الاجتماعي، يعكس حرص الحكومة على تعزيز مناخ التعاون مع شركائها، والوفاء بالتزاماتها في ما يتعلق بدعم القدرة الشرائية والسهر على حقوق الطبقة الشغيلة.

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