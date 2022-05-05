السكوري : الحكومة ترفض منطق “المقايضة” مع النقابات
هبة بريس _ الرباط
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الخميس بالرباط، أن ” الحوار الاجتماعي مرفي أجواء جد إيجابية رغم بعض الصعوبات التي عرفها في الأول
وأوضح الوزير خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي الحوار الاجتماعي أخرج من منطق “المقايضة”، الى منطق ” المفاوضات واستشراف المستقبل”
وشدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، على أن ” هذا الاتفاق الاجتماعي رفع الحيف عن عدد كبير من الفئات”، مؤكدا بأنه ” لا مجال للمقارنة مع وجود الفارق بين عرض الحكومة الحالية، و الحكومات السابقة”.
وتابع في هذا الصدد :” لا مجال للمقارنة ما بين عروض الحكومة الحالية، والماضية مع وجود الفارق”
ما رأيك؟
المجموع 13 آراء
1
12
تعليق واحد
الرابح في جولة هذا الحوار الإجتماعي هم النقابات لحصولها على زيادة 30% من الدعم المخصص لها