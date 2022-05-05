هبة بريس _ الرباط

السكوري : الحكومة ترفض منطق “المقايضة” مع النقابات

2022-05-05 / 15:17
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هبة بريس _ الرباط

قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الخميس بالرباط، أن ” الحوار الاجتماعي مرفي أجواء جد إيجابية رغم بعض الصعوبات التي عرفها في الأول

وأوضح الوزير خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي الحوار الاجتماعي أخرج من منطق “المقايضة”، الى منطق ” المفاوضات واستشراف المستقبل”

وشدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، على أن ” هذا الاتفاق الاجتماعي رفع الحيف عن عدد كبير من الفئات”، مؤكدا بأنه ” لا مجال للمقارنة مع وجود الفارق بين عرض الحكومة الحالية، و الحكومات السابقة”.

وتابع في هذا الصدد :” لا مجال للمقارنة ما بين عروض الحكومة الحالية، والماضية مع وجود الفارق”

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